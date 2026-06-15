Выставка «Сделано в Татарстане» стартует в Казани в рамках саммита Россия – АСЕАН

В столице республики на площадке Центра уникального мастерства (ул. Московская, 2) откроется экспозиция, приуроченная к саммиту «Россия – АСЕАН». Выставка призвана продемонстрировать промышленный, научно-технологический и социально-гуманитарный потенциал региона. С 15 по 19 июня мероприятие будет работать для участников международной встречи, а 20 и 21 июня его смогут посетить все желающие жители и гости Казани.

В экспозиции задействовано более 90 компаний и организаций Татарстана. Для гостей подготовлены внутренняя и уличная выставочные зоны общей площадью свыше 4 тыс. кв. м. На открытой площадке представят 30 образцов техники, включая вертолет Ансат-М, линейку автомобилей КАМАЗ и «СОЛЛЕРС», электромобиль «АТОМ», автобусы, мобильные медицинские комплексы и сельскохозяйственные машины.

Заместитель Премьер-министра — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко отметил, что страны Юго-Восточной Азии остаются приоритетным вектором для внешнеэкономической деятельности республики. По его словам, делегации государств АСЕАН проявляют большой интерес к региону, а местные предприятия заинтересованы в наращивании сотрудничества. Министерство уже провело регулярные встречи с торгпредами Филиппин, Малайзии, Индонезии, Таиланда, Сингапура и Вьетнама, что помогло десяткам компаний-экспортеров найти новые рыночные ниши.

«В рамках саммита мы представляем масштабную экспозицию «Сделано в Татарстане». Порядка 100 ведущих производителей — Казанский вертолетный завод, КАМАЗ, «Соллерс Алабуга», «Аурус», КМПО, ПОЗиС, «Татнефть» и другие — продемонстрируют высокотехнологичную продукцию, — подчеркнул Коробченко. — Убежден, саммит станет для наших стран и предприятий новым трамплином, как это уже произошло с БРИКС».