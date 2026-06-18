Выставку «Сделано в Татарстане» за три дня посетили 5 делегаций АСЕАН

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Город
18 июня 2026  13:02

С 15 июня в казанском Центре уникального мастерства работает экспозиция «Сделано в Татарстане», представляющая экономический, промышленный и технологический потенциал республики. Общая площадь уличной и внутренней выставки превышает 4 тысячи квадратных метров.

За три дня экспозицию осмотрели руководители пяти делегаций — участников саммита Россия – АСЕАН. Среди гостей — премьер-министр Восточного Тимора Кай Рала Шанана Гужмао, вьетнамская делегация во главе с премьером Ле Минь Хынгом, а также спецпредставитель президента Мьянмы. Многие из них посетили Татарстан впервые и отметили широкие перспективы для регионального сотрудничества.

Генконсул Индии в Казани назвал выставку впечатляющей, а глава Минторга Малайзии заявил, что порекомендует бизнесменам и педагогам своей страны перенять опыт Татарстана. 20 и 21 июня экспозиция станет доступна для всех жителей и гостей столицы.

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