Гороскоп на 23 - 29 августа

Овен

В понедельник стоит избегать перенапряжения - займитесь рутиной. Все остальное успеете сделать и решить до выходных (если будете организованны и последовательны). Не провоцируйте близких на конфликт. Даже свою правоту не всегда стоит так явно демонстрировать в беседе.

Телец

Не упустите шанс перспективного знакомства с интересными людьми, которое может произойти и на массовом мероприятии, и на просторах интернета в середине недели. Звезды обещают положительные перемены в жизни. Незначительные ссоры в начале недели закончатся примирением на выходных.

Близнецы

Скопившиеся дела потребуют активных действий. Решайте проблемы поочередно. Работая над несколькими делами сразу, рискуете их не завершить. Вторая половина недели благоприятна для ремонтных работ, покупки бытовой техники. В воскресенье насладитесь уютом и покоем домашней обстановки.

Рак

События этой недели способны благоприятно повлиять на дальнейшую жизнь. Первые дни окажутся удачными в материальном плане. Посетите родных, отдохните в кругу друзей. Но не стоит сразу доверять личную информацию тем, с кем познакомитесь в конце недели.

Лев

Легкое недомогание в понедельник может стать причиной раздражительности. Будьте аккуратнее в высказываниях и ведении финансовых операций. Энтузиазм и трудолюбие поспособствуют карьерному росту. Выходные можно посвятить генеральной уборке дома и на даче.

Дева

Первые два дня лучше не предпринимайте ничего важного, повремените с покупками. Будьте терпимее к близким. Зато остальные дни недели благоприятны для общения, творческих начинаний, совместных дел с детьми. Устройте своей половинке романтический ужин.

Весы

Неделя может начаться чередой мелких неприятностей. Но уже к среде все нормализуется. Вы с легкостью сможете решить финансовые и бытовые вопросы. Мероприятия по поддержанию иммунитета и профилактике осенних заболеваний будут наиболее эффективны в конце недели.

Скорпион

Отличный шанс кардинально улучшить личную жизнь подарят звезды на этой неделе. Вплоть до вечера четверга выходите в люди, больше общайтесь. Обострившаяся интуиция поможет адекватно оценить сложившуюся ситуацию, понять мотивы и чаяния вашего окружения.

Стрелец

В начале недели в общении с близкими может возникнуть недопонимание. Новое знакомство разбавит эмоциями обыденную жизнь. Вторая половина недели благоприятна для профессиональной деятельности и финансовых операций. С пятницы на первый план выйдут домашние дела.

Козерог

Постарайтесь быть как можно активнее в первые дни этого периода. Удачное время для поездок, учебы, отпуска. Возможны положительные перемены в работе или бизнесе. Будьте терпимее к своим близким в середине недели, избегайте конфликтных ситуаций.

Водолей

До четверга все дела на работе будут идти прекрасно. Могут предложить повышение или появится новое место, более денежное. Конец недели займут дела по дому, решение проблем домочадцев, подготовка детей к школе. А одинокие могут начать служебный роман.

Рыбы

Вся неделя окажется крайне благоприятной для изменений к лучшему. Это может быть переезд на другое место жительства, новая работа, новые сделки или просто возможность отлично повеселиться. На выходные пригласите к себе родственников или сами отправляйтесь в гости.