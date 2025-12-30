Хирурги РКБ восстановили орбиту глаза жителю Татарстана с помощью реберного хряща

В Республиканской клинической больнице Татарстана (РКБ) провели уникальную операцию по восстановлению глазной орбиты. Пациентом стал 30-летний мужчина из Тетюшского района, получивший серьёзную травму в начале декабря.

После первичной помощи в районной больнице и спадания отёка у пациента проявилось двоение в повреждённом глазу, а также возникли проблемы с открытием века. Обследование в офтальмологической клинике выявило перелом дна глазницы, после чего мужчину направили в РКБ.

Для подготовки к сложной реконструкции хирурги использовали современные технологии: с помощью компьютерной томографии и 3D-печати была создана точная модель повреждённого участка черепа. Это позволило тщательно спланировать ход операции и определить оптимальный материал для восстановления — собственный рёберный хрящ пациента.

Операция, длившаяся около двух часов, прошла успешно. Сначала микрохирурги выделили трансплантат из грудной клетки мужчины, после чего челюстно-лицевые хирурги выполнили его пересадку в зону перелома орбиты. Зрение пациента уже восстановлено, однако для завершающего наблюдения ему предстоит провести новогодние праздники в стационаре. Выписка запланирована на первые числа января.