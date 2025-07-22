Храм-памятник на Казанке вновь открыл двери для посетителей после реставрации

В Казани после реставрации открыт для посещений Храм-памятник павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя. Объект расположен в акватории реки Казанки и является одним из старейших мемориалов города и всей России. Теперь храм доступен для всех желающих ежедневно с 10:00 до 17:00.

Церемония освящения состоялась накануне — обряд провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках своего визита в Татарстан. В дар храму он передал икону святого праведного воина Феодора Ушакова.

Храм был построен в 1813–1823 годах по проекту архитектора Николая Алферова. Архитектурное решение выполнено в виде усечённой двадцатиметровой пирамиды с входами, оформленными колоннами в античном стиле. До революции внутри располагались кельи для монахов и послушников.

Позже храм был включён в список объектов архитектурного наследия, подлежащих охране. Однако восстановительные работы в полном объёме начались лишь в 2024 году — по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. За два года была полностью восстановлена внешняя и внутренняя часть здания: от фасадов и кровли до интерьеров, склепа и инженерных конструкций. Укреплены кладка и берега, а также сооружён мост, соединяющий храм с береговой зоной.

Теперь обновлённый храм вновь стал доступным как духовное, архитектурное и историческое пространство.