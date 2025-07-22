Казанцы выбирают дорогие новостройки на фоне спада рынка

Аналитики Яндекс Недвижимости и сервиса Пульс Продаж Новостроек выявили парадоксальную тенденцию в Казани: во II квартале 2025 года при общем снижении сделок на 11% (всего ~2000 договоров) покупатели стали платить больше за квадратный метр. Фактическая цена сделок (251 тыс. руб./м²) превысила объявленную (244 тыс. руб./м²) на 3%, что сигнализирует о дефиците качественных предложений в бюджетном сегменте.

Примечательно, что предложение элитного жилья и бизнес-класса в столице Татарстана за полгода выросло на 50%. Это контрастирует с общероссийской динамикой: в 11 из 16 городов-миллионников зафиксирован рост продаж, но средняя цена сделок там на 4% ниже объявленной. Яркие исключения — Самара и Краснодар, где квартиры покупают на 9% дороже экспозиции.

Комментарий экспертов:

Евгений Белокуров (Яндекс Недвижимость) связывает разрыв цен в регионах с маркетинговыми стратегиями застройщиков: «Скидки до 15% в Воронеже и Челябинске стимулируют спрос. В Казани же рост реальной стоимости указывает на повышенный интерес к премиум-сегменту». Артём Советников (Пульс Продаж Новостроек) добавляет: «Стагнация рынка (-1,8% сделок по РФ) — этап перед восстановлением. Ключевым триггером станет снижение ключевой ставки».

Москва лидирует по объему сделок (17 тыс.), но показала спад на 14%. Санкт-Петербург (+16%) и Екатеринбург (+2%) демонстрируют рост. В Казани тренд на «удорожание выбора» может усилиться: локальный дефицит бюджетных новостроек сохраняется, а спрос на комфорт-класс стабилен.