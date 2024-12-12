Хуснуллин, Минниханов и Метшин открыли обновленное Горьковское шоссе

Торжественное открытие Горьковского шоссе после завершения его реконструкции прошло при участии высокопрофильных гостей. Среди них заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, министр транспорта Роман Старовойт и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Мероприятие также посетил мэр Казани Ильсур Метшин.

В ходе комплексных работ были убраны все светофоры и плоскостные пешеходные переходы, которые заменили современными надземными и подземными конструкциями. Возведены пять новых и реконструирован один надземный пешеходный переход с лифтами, построены три подземных перехода и обновлён существующий. Кроме того, реализованы проекты по строительству трёх разворотных узлов различных уровней, одного тоннеля и эстакады. Дорожное покрытие всей магистрали было обновлено, а также оснащены тротуары шириной 3–4,5 метра и 14-километровая велосипедная дорожка. Установлены шумозащитные экраны, а общая протяженность съездов и местных проездов составила 6,5 километра.

Улица Нурихана Фаттаха, которая расширена до четырёх полос, стала продолжением реконструированной в 2022 году улицы Осиновской. Увеличение пропускной способности дороги в 1,5–2 раза, с 4-7 тысяч автомобилей до 10,8 тысяч в час, значительно улучшило транспортную ситуацию в районе «Салават Купере» и на подходах к Казани со стороны трассы М7.

Общая стоимость работ по реконструкции Горьковского шоссе составила 27,1 миллиарда рублей. Проект стартовал в 2022 году, а заказчиком выступило ГКУ «Главтатдортранс». Разработкой проекта занималось ООО «Дорстрой комплекс», а строительством – ООО «Мосты и дороги». Одним из наиболее сложных задач при проектировании стал тоннель для пешеходов и велосипедистов под железнодорожным мостом.

Новая трехуровневая развязка на месте старого Горьковского кольца стала первой в Татарстане и была реализована с применением современных технологий. Для повышения долговечности дорожного покрытия использован асфальтобетон ЩМА-16 с полимерно-битумным вяжущим материалом. В процессе работ принимали участие до 171 рабочего и 65 единиц техники ежедневно.

Эти достижения стали возможными благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и подготовке Казани к Играм и саммиту БРИКС. Доля дорог в нормативном состоянии в городе возросла до 85%, что значительно превышает средний показатель по стране, который составляет 54%.