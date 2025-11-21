Дорогие наши читатели! В преддверии Дня матери, который мы отметим в этом году 30 ноября, редакция «Казанских ведомостей» объявляет акцию «Я рисую маму». Принять в нем участие могут все желающие независимо от возраста.

Пожалуй, каждый из нас в детстве рисовал свою маму. Помните, насколько трогательные и искренние были эти рисунки? Порой они служили подарком им к 8 Марта или на Новый год. В этом году у каждого читателя есть возможность не просто нарисовать портрет мамы, который будет опубликован на страницах газеты или нашем сайте, но и рассказать о своей маме в небольшом эссе из трех - четырех предложений: как ее зовут, чем занимается, ее хобби, что вы ей хотите пожелать и т. д.

Свои рисунки и эссе присылайте на нашу редакционную почту info@kazved.ru c обязательной пометкой в теме письма «Я рисую маму» или обычным письмом по адресу: 420066, г. Казань, а/я 231, ул. Чистопольская, 5. Либо приносите их в редакцию по адресу: г. Казань, ул. Чистопольская, 5.

Внимание!

Работы принимаются до 7 декабря включительно.

Не забудьте указать фамилию и имя художника, возраст,

а также контактный телефон.

P. S. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации рисунка, противоречащего этическим и законодательным нормам РФ.