«Я выбираю жизнь»: самоотверженных женщин Казани поблагодарили за их подвиг

На него пригласили 100 представительниц прекрасного пола, которые ежедневно совершают подвиг: кто-то из них воспитывает детей с ограниченными возможностями здоровья, а кто-то ждет любимого супруга, защищающего Родину в зоне СВО.

Организаторами мероприятия выступили две красивые женщины - Екатерина Климушина и Аделя Закирова. Первая в 2021 году стала победительницей конкурсов «Миссис Татарстан» и «Миссис Россия International», вторая - «Миссис Казань - 2025». С приветственным словом выступила депутат Госсовета РТ, председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

В программе мероприятия были беседы с психологами, тренинги от маркетологов и специалистов по ораторскому искусству, вокалотерапия, йога, танцы, творческие мастер-классы, лекция токсиколога и консультации по наведению порядка в доме. Для всех желающих работали визажист и фотограф, который делал красивые снимки. Кроме того, участницы получили подарки.

- Такой фестиваль мы проводим уже во второй раз, - рассказала корреспонденту «КВ» Екатерина Климушина. - Однако в первый раз он охватил 40 представительниц прекрасной половины человечества, а сейчас удалось устроить праздник для 100 женщин. В молодежном центре «Яратам» три этажа, там очень просторно и уютно. Благодаря этому можно было проводить несколько мероприятий одновременно, а наши дорогие жены и мамочки могли выбрать, что им по душе. В дальнейшем мы планируем проводить такие фестивали регулярно. Почему пришла такая идея? А потому, что человек должен нести добро в этот мир! Мы занимаемся благотворительностью уже давно, например, помогаем детским домам, хосписам, деткам с ограниченными возможностями здоровья. Очень приятно видеть счастливые глаза детей и взрослых! Всем нам нужны положительные впечатления и новые горизонты. Это вдохновляет идти по жизни с улыбкой и радоваться каждому дню. На фестивале нам хотелось помочь этим уникальным женщинам отдохнуть, восстановить силы, укрепить их веру в себя и близких.

Аделя Закирова тоже поделилась своими впечатлениями от фестиваля.

- Признаюсь, мы переживали: все ли получится, понравится ли мероприятие всем и останутся ли наши участницы до конца фестиваля… - отметила она. - К счастью, все прошло на одном дыхании! Мы видели улыбки и слезы счастья. Значит, все было не зря и можно планировать следующий фестиваль!