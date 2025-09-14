Явка избирателей в Татарстане достигла 66,5% к 18:00 на выборах главы республики

Республика
14 сентября 2025  19:31

К шести часам вечера 14 сентября в Республике Татарстан зафиксировано 66,5% голосов от общего количества избирателей республики на выборах Раиса. Данные предоставлены системой ГАС «Выборы» и официально подтверждены пресс-службой Центральной избирательной комиссии РТ.

В Единый день голосования татарстанцы выбирают не только Раиса республики, но и депутата Государственного Совета по Мелекесскому одномандатному округу №18, а также более 7,5 тысяч представителей в органы местного самоуправления.

Параллельно с избирательным процессом проходит масштабный фотоконкурс «#ВсейСемьейНаВыборы», участники которого могут выиграть ценные призы — два автомобиля и 11 смартфонов. Данная инициатива направлена на повышение социальной активности и укрепление традиции семейного голосования.

