Юбилей мировой юстиции Татарстана отметили в Госсовете

В Госсовете РТ на прошлой неделе состоялся круглый стол, посвященный двадцатипятилетнему юбилею института мировых судей республики. Мероприятие, организованное Министерством юстиции РТ, собрало тех, кто стоял у истоков становления мировой юстиции, и тех, кто сегодня продолжает их дело.

Участие в событии приняли Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов, председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов и министр юстиции республики Рустем Загидуллин.

Открывая заседание, Фарид Мухаметшин зачитал приветственные слова Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В обращении было отмечено, что возрожденный четверть века назад институт стал важнейшим звеном в обеспечении конституционного права граждан на судебную защиту. Его успешное развитие является примером плодотворной реализации федеральной судебной реформы. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, заложивших фундамент этой системы.

Рустем Загидуллин в своем подробном докладе осветил этапы становления и развития мировой юстиции. За прошедшие годы в эту систему были сделаны серьезные инвестиции, что позволило значительно улучшить материально-техническую базу судебных участков. Их количество увеличилось с 168 в 2000 году до 190 в нынешнем, 2025-м. Неотъемлемой частью современной работы судей стала цифровизация. Сегодня граждане могут найти нужный судебный участок по адресу проживания на специальном сайте, записаться на прием через портал госуслуг, получать повестки по СМС, а документы - в личном кабинете. Ключевым проектом стала возможность подачи документов в электронном виде, что делает правосудие доступным двадцать четыре часа в сутки.

Мощным импульсом для этого стал 2022 год, объявленный Годом цифровизации. С каждым годом число пользователей электронных сервисов растет: если в 2023-м было подано 90 тысяч документов, то в 2024-м - уже более 142 тысяч. Налажено эффективное взаимодействие со службой судебных приставов, Федеральной налоговой службой, Росреестром и МВД, что обеспечивает цифровой обмен десятками тысяч документов ежегодно. При этом, как подчеркнул министр, ценность системы создают прежде всего люди. Эффективность их работы подтверждается своевременным и качественным рассмотрением дел, что обеспечивает защиту прав граждан и поддержание правопорядка.

Фарид Мухаметшин в своем выступлении отметил, что мировая юстиция за четверть века стала одним из самых востребованных институтов правосудия. Оперативность, высокое качество, доступность и открытость стали ее отличительными чертами. Важным направлением деятельности властей республики остается всесторонняя поддержка судебной системы, включая материально-техническое обеспечение. На эти цели из бюджета Татарстана ежегодно выделяется значительная сумма - порядка 900 миллионов рублей, а в текущем году объем финансирования утвержден в размере 993 миллиона рублей.

Азат Гильмутдинов добавил, что мировой суд - это то первое звено, с которым сталкивается гражданин в поисках защиты своих прав. От профессионализма и человечности судей зависит вера людей в справедливость и закон. За эти годы мировыми судьями республики было рассмотрено более 10 миллионов дел, а нагрузка продолжает расти. Их работа - это колоссальный труд, требующий глубоких знаний, собранности и высокой процессуальной культуры.

Круглый стол завершился торжественной церемонией награждения, в ходе которой государственные награды и благодарственные письма получили 30 сотрудников института мировой юстиции.