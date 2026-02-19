Юбилейный фестиваль «НАША ШКОЛА» соберет архитекторов и педагогов в Москве

19 февраля 2026  09:57

С 3 по 5 ноября 2026 года в столице РТ пройдёт X Международный архитектурный фестиваль «НАША ШКОЛА». Мероприятие приурочено к национальному проекту «Молодёжь и дети» и посвящено созданию комфортной среды для развития талантов.

За десять лет фестиваль стал ключевой площадкой для диалога архитекторов, девелоперов, руководителей учебных заведений, чиновников и бизнеса. Тема юбилейного года — «ПЕРЕМЕНА» — отражает необходимость обновления образовательной инфраструктуры, сочетания реконструкции исторических зданий и современных проектных решений.

В программе — деловая часть, выставки и конкурсы, охватывающие все этапы: от проектирования до оснащения школ и детских садов. Организатор — Союз московских архитекторов при поддержке Минстроя, Минпросвещения и правительства Москвы.

