Юная полиграфистка из Казани принесла Татарстану золото всероссийского чемпионата

В Новосибирске подвели итоги финального (межрегионального) этапа всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» — 2026. В категории «юниоры» по компетенции «Полиграфические технологии» победительницей стала представительница Татарстана.

Золотую медаль завоевала Анастасия Яковлева, учащаяся казанской гимназии № 175. Для республики эта победа стала уже второй подряд в данной дисциплине, которую курирует РА «Татмедиа».

Конкурс собрал сильнейших участников из разных городов страны — Уфы, Можайска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Москвы и Казани. На соревновательной площадке юные профессионалы демонстрировали умения в широком спектре полиграфических направлений: от настройки современного печатного оборудования до создания оригинальных дизайн-макетов. Жюри оценивало не только техническое качество исполнения, но и творческий подход.

«Я очень горжусь тем, что смогла представить наш лицей и регион на таком уровне. Это был уникальный опыт!» — поделилась эмоциями победительница. За выступлениями конкурсантов следили их наставники, которые активно поддерживали своих подопечных.

Организаторы отметили, что мероприятие стало настоящим праздником для всех, кто увлечен полиграфией, и, несомненно, вдохновит молодежь на построение карьеры в этой перспективной сфере.

Справочно: чемпионатное движение «Профессионалы» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В 2026 году соревнования итогового (межрегионального) этапа охватывают 268 компетенций в основной возрастной группе и 123 компетенции среди юниоров.