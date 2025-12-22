Юные технологи РТ представили свои бизнес-разработки на благотворительной ярмарке

Республика
22 декабря 2025  12:14

Более 120 школьников-предпринимателей из 14 районов Татарстана представили результаты своих проектов на благотворительной ярмарке в Казани, состоявшейся 18 декабря. Мероприятие прошло в рамках республиканской инициативы «Школьный бизнес — старт».

Особенностью этого сезона стала ориентация на инновационные решения. Помимо традиционных сувениров, юные разработчики продемонстрировали продукцию, созданную с применением 3D-печати, «умные» устройства и робототехнику. Эксперты высоко оценили уровень подготовки участников, отметив, что многие проекты уже готовы к выходу на маркетплейсы и обладают коммерческим потенциалом.

Инициатива реализуется по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Как отметили руководители проекта, в этом году особый акцент сделан на развитие математического и инженерного мышления. Этому способствует созданная в регионе сеть из более чем 500 специализированных центров «Точка роста».

Ярмарка объединила коммерческие цели и благотворительность: общая выручка составила свыше 150 тысяч рублей, а 80 тысяч рублей направлено в фонд «Добрая Казань» на лечение ребёнка. Впереди у участников чемпионат по решению бизнес-кейсов и борьба за главный приз — образовательную поездку в инновационный центр «Сколково» в Москве.

