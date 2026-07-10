Юристы объяснили казанцам, как банкротство мешает взять ипотеку

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Город
10 июля 2026  11:56

В Доме Дружбы народов Казани прошла бесплатная правовая консультация, организованная Минюстом РТ в рамках всероссийской недели помощи. Специалисты разобрали более 20 обращений граждан – по вопросам наследства, алиментов, доступа в жильё, пенсий и мер поддержки для семей участников СВО.

Одной из самых частых тем стало банкротство. Молодой человек, признанный банкротом пять лет назад, пожаловался, что не может получить ипотеку даже при наличии залога. Как пояснила заведующая сектором Минюста Дарья Бекмансурова, информация о статусе банкрота хранится в реестре 5 лет, а в кредитной истории – до 10 лет. Банки внимательно отслеживают эти данные, особенно при ипотечных сделках.

Специалисты напомнили, что банкротство – крайняя мера, и перед его оформлением стоит рассмотреть реструктуризацию долга. Для консультаций по этой теме в Минюсте организован еженедельный приём по четвергам с 14:00 до 17:00 в Казани на улице Хади Такташа.

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