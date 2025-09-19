За 8 месяцев в РТ 22 человека погибли в ДТП по вине нетрезвых водителей

На дорогах Татарстана за период с января по 17 сентября 2025 года зарегистрировано 2189 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 222 человека и 2638 получили ранения. Эти данные привел главный государственный автоинспектор республики Рустем Гарипов на пресс-конференции в ИА "Татар-информ".

Особую тревогу вызывают аварии с участием нетрезвых водителей: 121 ДТП, в которых погибли 22 человека и 160 получили травмы. Одна из последних трагедий произошла 31 августа в Менделеевском районе, где 34-летний водитель Volkswagen в состоянии опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом, погибнув на месте.

Гарипов отметил, что основные причины смертности на дорогах остаются неизменными: управление транспортом в нетрезвом состоянии, выезд на полосу встречного движения и игнорирование ремней безопасности. Несмотря на снижение общего количества ДТП на 59 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число погибших увеличилось на 4 человека.