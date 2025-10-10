За 9 месяцев 2025 года в РТ изъято свыше 17 тонн опасной пищевой продукции

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан провели масштабную работу по изъятию из оборота некачественных пищевых продуктов. За отчетный период было изъято 1242 партии продукции общим объемом 17,9 тонны, представляющей потенциальную опасность для потребителей.

Наибольшие объемы изъятой продукции пришлись на плодовоовощную группу – 5,9 тонны (33% от общего объема), молочные продукты – 2,96 тонны (16,5%) и продукцию из птицы – 1,83 тонны (10,2%). Также значительные объемы составили мукомольно-крупяные изделия, мясная продукция, кондитерские изделия и рыба.

Основными причинами изъятия стали нарушения сроков годности и условий хранения, отсутствие необходимой документации, подтверждающей качество и безопасность, а также несоответствие установленным нормативным требованиям.

В рамках контрольных мероприятий составлено 1114 административных протоколов, вынесено 237 предупреждений и наложено 536 штрафов на общую сумму 7,9 млн рублей. Временному приостановлению подверглась деятельность 57 пищевых объектов. Доля импортной продукции в общем объеме изъятых товаров составила 1,6%.