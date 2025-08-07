За что казанцы и гости столицы РТ полюбили Голубые озера?

Вода в Голубых озерах содержит большое количество минералов, из-за этого на вкус она горьковатая

«Голубые озера - это система трех озер - Большого Голубого, Малого Голубого и Проточного. Вода в Голубых озерах содержит большое количество минералов - из-за этого на вкус она горьковатая. Характерный аквамариновый цвет воды, меняющий оттенок в зависимости от погоды, объясняется высоким содержанием сульфатных соединений» - такая надпись расположилась на стенде возле входа на одно из Голубых озер.

Рядом на стенде побольше - фотографии с подписями, которые свидетельствуют о том, как за последние годы изменилась территория Большого Голубого озера. На самом деле есть чем гордиться! Вот, к примеру, раньше берега озера находились под угрозой обрушения, в результате которого могла произойти утрата как Хрустального водопада, так и самого озера. Однако берега озера укрепили бутовым камнем и древесно-кустарниковой растительностью, установили мостик, который обрамляет Хрустальный водопад. И совсем другое дело, другой вид! Раньше тут отсутствовала необходимая инфраструктура для отдыха у воды, а теперь появились безопасные пирсы для погружений в воду с удобными перилами, раздевалками и информацией о правилах закаливания. На Голубом озере действительно все аккуратно, чисто и спокойно. Развитая инфраструктура не нарушила природной красоты. Уточки резвятся и, как нам показалось, даже позируют всем желающим. Значит, здесь их любят и берегут. А еще, побывав тут в будний день, мы не заметили ни одной бутылки и бумажки.

Возле ступенек у воды мы увидели девушку в купальнике - она только что вышла из озера. 30-летняя Диана рассказала «КВ», что несколько лет назад присоединилась к группе людей, которые регулярно приезжали на Голубые озера в сезон, чтобы закаляться.

- Так закаливались и оздоровлялись, - объяснила наша собеседница. - Нужно несколько раз заходить в воду по 7 - 8 минут. И действительно, начинаешь чувствовать себя лучше. Но сейчас я ушла в декрет и давно не была здесь. И вот удалось вырваться, стою тут одна. Благодать! Не понимаю жителей Казани, которые не ездят на Голубые озера. Даже тогда, когда здесь были плохие условия, можно было купаться и гулять. А сейчас как тут все облагородили - чудо! Ну просто место притяжения горожан! Раньше спуска к озеру не было, но для любителей окунаться и это не было помехой. Вместо узких тропинок теперь аккуратные дорожки.

Мы не стали больше отвлекать молодую мамочку от отдыха. Вот малыш подрастет, и можно приезжать сюда уже вместе!

Две подружки Диана и Азалия два года назад приехали из Башкирии в Казань. Первой девушке 21 год, работает она фармацевтом. Вторая чуть помладше и трудится в банке. Вот уже как год подруги ходят на Голубые озера, где окунаются и гуляют. Первый раз они пришли сюда пофотографироваться, и с тех пор это стало традицией.- Приходим зарядиться эндорфинчиком, - улыбнулась Диана. - Бываем здесь весной, летом и осенью. Вода бодрит!

На Голубые озера приходят всей семьей - занятие здесь найдется для каждого

В будний день на Голубых озерах было не так много людей. Помимо казанцев мы встретили здесь туристов из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Йошкар-Олы.

Супруги Андрей и Ольга путешествуют с сыновьями Артемом и Кириллом по России. Буквально вчера они прибыли в Казань.

- У нас были другие планы, но продавец в магазине посоветовала съездить на Голубые озера, мы и рванули, - рассказала Ольга. - Потом уже начнем исследовать ваш город. Тут у вас красиво, благоустроено все. Но вода уж очень холодная, мы лишь ножки помочили.

Александр приехал с семьей из Йошкар-Олы. Мужчина тоже не планировал купаться. Его смутил некий запах на озерах… «А вы не чувствуете?» - спросил он меня. Однако никакого специфического запаха я не почувствовала.

Спасатели Роман Рашитов и Мария Яковлева отметили, что на Голубых озерах люди ведут себя прилично, не распивают спиртные напитки, большинство не нарушают правила. Работать здесь в радость!

На территории Голубых озер можно взять напрокат сапборды, байдарки, двухместные катамараны. Полчаса обойдутся в 700 рублей, час - в 1,2 тыс. рублей, 1,5 часа - в 1,5 тыс. рублей, два часа - в 2 тыс. рублей. За полчаса на четырехместной лодке придется заплатить 1 тыс. рублей, за час - 1,4 тыс. рублей, за 1,5 часа - 2 тыс. рублей, за два часа - 2,4 тыс. рублей. Четырехместный катамаран за полчаса выйдет в 1,4 тыс. рублей, за час - в 2 тыс. рублей, за 1,5 часа - в 2,4 тыс. рублей, за 2 часа - в 3 тыс. рублей. А еще можно взять напрокат велосипед. Час по будням обойдется в 350 рублей, а в выходной - 400 рублей. К слову, парковка здесь платная, к примеру, водителю легкового автомобиля за час придется заплатить 100 рублей.

Есть кафе и будка с фастфудом. В кафе, впрочем, тоже в основном фастфуд: хот-доги от 300 рублей, картофель фри - 250 рублей, наггетсы (8 штук) - 250 рублей, сырные палочки (8 штук) - 300 рублей, сырники (три штуки) - 350 рублей.

Из десертов есть, к примеру, чизкейк - 250 рублей, блины с творогом - 200 рублей, круассан - 100 рублей, овсяное печенье - 50 рублей за две штуки, чак-чак - 50 рублей. В кафе можно приобрести кофе, лимонад, фруктовый и травяной чай. А вот в будке недалеко от входа хот-доги от 270 до 310 рублей, коктейли - 250 рублей, чай - 100 рублей, кофе - от 140 рублей.