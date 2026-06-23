За дни саммита с улиц Казани эвакуировали 271 электросамокат

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Город
23 июня 2026  10:20

В период проведения саммита «Россия – АСЕАН», с 17 по 19 июня, в Казани действовали временные ограничения на движение и парковку средств индивидуальной мобильности. За это время с городских улиц эвакуировали 271 электросамокат. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что техника была перемещена на специальные стоянки в рамках работы по пресечению нарушений ПДД и нелегального размещения кикшерингового транспорта. Власти подчеркивают, что контроль за соблюдением правил использования СИМ на тротуарах и проезжей части остается одним из приоритетов в сфере городской мобильности. Работа по обеспечению безопасности и порядка в этой сфере продолжается.

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