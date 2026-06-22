За год «Госключом» стали пользоваться в 1,5 раза чаще

С начала 2026 года частота использования электронного сервиса подписи «Госключ» увеличилась в полтора раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития РФ.

По данным ведомства, к сервису обратились уже более 40 млн пользователей, а количество завизированных таким образом документов превысило 55 млн. Особенно заметно увеличился спрос на усиленную квалифицированную подпись — число операций с ней удвоилось. Неквалифицированной подписью стали пользоваться почти в 1,5 раза чаще.

С помощью УКЭП чаще всего подписывают заявления на госуслуги, документы для бизнеса, банковские сделки с недвижимостью и личные бумаги для себя. УНЭП востребована при получении госуслуг, договорах с операторами связи, кадровых документах, обращениях в НПФ и страховых вопросах по ОСАГО.

Сейчас через «Госключ» доступно более 640 услуг и сервисов, а платформа интегрирована в работу свыше 4 тыс. компаний. Сервис позволяет оформить сертификат электронной подписи бесплатно и перевести документооборот в цифровой формат.