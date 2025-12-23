За год из казанских контейнеров для вторсырья вывезено 115 тысяч кубометров отходов

23 декабря 2025  15:09

В столице Татарстана подводят итоги работы программы по раздельному сбору отходов (РСО). По информации управляющей компании «ПЖКХ», с начала текущего года из специальных жёлтых контейнеров было направлено на переработку 115 тысяч кубометров вторичного сырья.

Для организации раздельного сбора в Казани и западной части республики была создана обширная инфраструктура. На улицах установлено более 2,8 тысяч специализированных контейнерных сеток. Особое внимание уделено созданию комплексных точек сбора: на 250 площадках размещено по два и более контейнера для разных фракций.

Система предусматривает сортировку отходов по пяти основным категориям: стекло, металл, бумага и картон, пластик с маркировкой от 1 до 5, а также упаковки типа Tetra Pak.

Новые контейнеры, по словам представителей компании, обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками. Они изготовлены из более прочных материалов, устойчивых к коррозии и механическим повреждениям, что увеличивает их срок службы. Облегчённая конструкция упрощает процесс обслуживания, а современный дизайн способствует привлечению внимания горожан и повышает вовлечённость в практику раздельного сбора.

