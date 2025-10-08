За месяц казанцы сдали на переработку более 25 тонн вторсырья

Экологические инициативы Казани демонстрируют устойчивые результаты: в течение последнего месяца через специализированные пункты приема «Точка сбора» было направлено на переработку свыше 25 тонн вторичного сырья. Активное участие в программе раздельного сбора отходов приняли около 2,5 тысячи жителей города.

Параллельно на мусороперегрузочной станции МПС-1 осуществлена сортировка 9,3 тысячи тонн коммунальных отходов, из которых отобрано 528 тонн полезных фракций для последующей переработки. Это позволяет существенно сократить объем отходов, направляемых на полигоны.

Пункты приема, расположенные на улицах Родины и Васильченко, работают ежедневно с 7:00 до 19:00. Горожане могут сдать более 35 видов вторсырья, включая текстильные изделия, электронные устройства и другие категории отходов, пригодные для вторичного использования.