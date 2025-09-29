За нарушение правил утилизации отходов с 1 сентяборя в Казани введены крупные штрафы

Город
29 сентября 2025  11:05

С 1 сентября в Казани ужесточились правила обращения с твердыми коммунальными отходами. На контейнерных площадках запрещено оставлять строительный мусор, растительные остатки и опасные отходы, включая батарейки, лампы и медицинские отходы. За нарушения предусмотрены штрафы от 2 тысяч рублей для физических лиц и от 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Для контроля за соблюдением правил в городе запущен пилотный проект по установке камер видеонаблюдения на контейнерных площадках. За два месяца работы системы оштрафовано 32 нарушителя на общую сумму 64 тысячи рублей.

Параллельно в Казани развивается инфраструктура для раздельного сбора отходов. На 1978 площадках установлено 2310 специализированных контейнеров, 118 из которых произведены из переработанного пластика. Действуют два стационарных пункта приема вторсырья, принявшие в общей сложности более 172 тонн отходов.

По словам заместителя руководителя исполкома Казани Рустема Гафарова, 56% жителей города поддерживают развитие системы раздельного сбора и переработки мусора, что свидетельствует о положительных изменениях в экологическом сознании горожан.

