За сутки в Казани очистили от снега более 230 крыш многоквартирных домов

Город
18 февраля 2026  12:15

Коммунальные службы столицы Татарстана продолжают ликвидировать последствия снегопадов. Только за минувшие сутки от снега освободили 231 кровлю. А всего за два дня, пока погода испытывала город на прочность, работники успели очистить крыши 400 многоэтажек, сообщили в городском комитете ЖКХ.

Помимо кровель, в порядок привели почти 1,8 тысячи дворовых территорий. На расчистку вышли около 1,4 тысячи дворников, включая 93 временных рабочих. Задействовали 271 единицу спецтехники, из которой больше половины — арендованная.

