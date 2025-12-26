За сутки в Казани вывезено 7,5 тысяч тонн снега с городских улиц

26 декабря 2025  10:41

В Казани продолжаются интенсивные работы по расчистке дорог и тротуаров от снежных заносов. За отчётные сутки на ликвидацию последствий снегопада было задействовано 610 единиц специализированной техники и 609 сотрудников дорожно-коммунальных служб.

За этот период с магистралей и проезжих частей города на снегоплавильные пункты было транспортировано 7,5 тысяч тонн снежных масс. Для обеспечения безопасного движения и предотвращения образования гололёда на дорожное полотно было нанесено 895 тонн противогололедных материалов, в состав которых вошли 407 тонн химических реагентов и 488 тонн песочно-соляной смеси.

По данным комитета внешнего благоустройства, во второй половине текущего дня работы продолжатся. На расчистку улиц планируется направить 358 единиц техники и 586 дорожных рабочих.

Суммарные объёмы работ с начала зимнего сезона в столице Татарстана достигли значительных масштабов. Общее количество вывезенного снега составило 76,7 тысяч тонн, а расход противогололедных материалов — около 16 тысяч тонн.

Новости
