За сутки в Казани вывезено более шести тысяч тонн снега

В Казани продолжаются работы по расчистке городских улиц от снега. По данным на утро 22 декабря, за минувшие сутки со столичных магистралей и проезжих частей на снегоплавильные пункты было транспортировано свыше 6,2 тысяч тонн снежных масс.

В работах было задействовано 689 единиц специализированной техники, включая самосвалы, погрузчики и снегоплавильные установки, а также 571 сотрудник дорожно-коммунальных служб. Для обеспечения безопасности движения на дороги было высыпано 1042 тонны противогололедных материалов, из которых 440 тонн составили химические реагенты, а 601 тонна — песочно-соляная смесь.

По информации комитета внешнего благоустройства города, в дневную смену 22 декабря на ликвидации последствий снегопада будут работать 368 единиц техники и 527 дорожных рабочих.

Суммарный объём работ за зимний сезон составляет 53,2 тысячи тонн вывезенного снега. Общее количество использованных противогололедных материалов достигло 13,6 тысяч тонн.