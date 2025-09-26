Заболеваемость ОРВИ в Татарстане выросла на 23% за неделю

26 сентября 2025  14:39

В Республике Татарстан наблюдается значительный рост заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, за период с 15 по 21 сентября 2025 года зарегистрировано 15 189 случаев заболевания, что на 23% превышает показатели предыдущей недели. Основной прирост заболеваемости отмечается среди взрослого населения.

В циркуляции преобладают вирусы негриппозной этиологии, при этом ситуация с COVID-19 демонстрирует положительную динамику. За отчетную неделю зарегистрировано 297 случаев коронавируса, что на 15,9% ниже показателей предыдущей недели. Доминирующим остается штамм Омикрон, с увеличением доли его подвида Стратус до 62,5% от исследованных проб.

Продолжается кампания по вакцинации против гриппа. На текущий момент прививки получили 955 тысяч человек, что составляет 39,3% от планового показателя. Вакцинировано 463 тысячи взрослых и 492 тысячи детей. Общий план вакцинации на предэпидемический сезон составляет 2,43 миллиона человек.

В образовательных учреждениях сохраняется контроль за распространением инфекций. С начала учебного года выявлено и не допущено до занятий 2502 ребенка с симптомами ОРВИ. На текущий момент закрытых школ или классов по причине заболеваемости в республике нет.

