В Елабуге инвесторы, взявшиеся за восстановление аварийных памятников, получат компенсацию из бюджета

news_top_970_100
Республика
13 марта 2026  15:28

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова принято решение о поддержке тех, кто участвует в программе «1 рубль за объект». Им возместят затраты на разработку проектной документации для реставрации и приспособления зданий к современному использованию. На эти цели направлено более 38 млн рублей.

Как отметил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, мера позволит снизить финансовую нагрузку на начальном этапе и привлечь больше инвесторов к восстановлению памятников. В Елабуге по программе уже продано пять аварийных объектов, ещё пять планируют реализовать до конца года.

Гущин подчеркнул, что Татарстан входит в число лидеров по восстановлению культурного наследия: за два года завершены работы на 19 объектах, ещё 20 в процессе.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстан вошел в число лидеров цифровой трансформации среди регионов России
Флорид Агзамов – солнце, которое не погаснет
Как современные дизайнеры переосмысляют татарское наследие
Как современные дизайнеры переосмысляют татарское наследие
Заместителем прокурора Татарстана назначен Владимир Посохов
Храм всех религий в Казани в 2025 году принял более 350 тысяч гостей
Татарстанские НКО в 2025 году привлекли более 3 миллиардов рублей грантовой поддержки
В Елабуге инвесторы, взявшиеся за восстановление аварийных памятников, получат компенсацию из бюджета
Жители сел РТ могут выбрать населенные пункты для первоочередного подключения к интернету