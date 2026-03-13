В Елабуге инвесторы, взявшиеся за восстановление аварийных памятников, получат компенсацию из бюджета

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова принято решение о поддержке тех, кто участвует в программе «1 рубль за объект». Им возместят затраты на разработку проектной документации для реставрации и приспособления зданий к современному использованию. На эти цели направлено более 38 млн рублей.

Как отметил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, мера позволит снизить финансовую нагрузку на начальном этапе и привлечь больше инвесторов к восстановлению памятников. В Елабуге по программе уже продано пять аварийных объектов, ещё пять планируют реализовать до конца года.

Гущин подчеркнул, что Татарстан входит в число лидеров по восстановлению культурного наследия: за два года завершены работы на 19 объектах, ещё 20 в процессе.