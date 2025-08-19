Завершить строительство транспортно-логистического центра «Алабуга» планируют в 2026 году

Республика
19 августа 2025  11:37

В рамках делового форума "РОСТКИ" министр транспорта Татарстана Фарид Ханифов озвучил сроки реализации масштабного инфраструктурного проекта. Строительство транспортно-логистического центра "Алабуга", начатое в мае 2023 года, планируется полностью завершить к 2026 году.

На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию ключевые объекты: контейнерный терминал (октябрь 2024) и склад временного хранения (февраль 2025). В октябре текущего года начнет функционировать складской комплекс с таможенным контролем и специализированными зонами для электронной и фулфилмент-коммерции.

Общий объем инвестиций в проект превышает 51,5 млрд рублей. По словам Ханифова, центр сможет обрабатывать до 220 контейнеров ежесуточно. Площадь складских помещений составит более 170 тысяч квадратных метров, что позволит принимать два импортных железнодорожных состава в день.

