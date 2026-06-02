Завтра в Казани стартует «Книга-фест 2026»: хедлайнер — петербургский художник Владислав Серов

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Город
2 июня 2026  19:54
Автор:
Владислав Косолапкин

В столице Татарстана 3 июня пройдёт книжный фестиваль «Книга-фест 2026». Гостей ждут выступления оркестра «La Primavera» и артистов Городской филармонии, творческие мастерские, тематические выставки и интерактивы для детей.

Кто в главной роли?

Хедлайнером фестиваля станет петербургский художник, график и скульптор Владислав Серов. Он известен своими историческими графическими романами: «Витус Беринг. Великая северная экспедиция», «Летчики-герои. Спасение челюскинцев» и «Трагедия в Арктике. „Красин“ спешит на помощь».

Что в программе?

Организаторы подготовили насыщенную программу. Для гостей выступят оркестр «La Primavera» и артисты Городской филармонии, пройдёт открытый поэтический микрофон с участием современных авторов. В лектории запланированы встречи с экспертами в разных областях: архитектуре, литературе, журналистике, кино и психологии, сообщили в городском управлении культуры.

Для любителей поэзии будут работать творческие мастерские, а для детей — отдельные мастер-классы и интерактивы. Кроме того, в течение всего дня в рамках акции «Книжный кросс» каждый желающий сможет бесплатно обменяться книгами и найти для себя новые произведения. Также гостей ждут тематические выставки и экспозиции.

Где и когда?

Фестиваль развернётся на двух локациях — в сквере «Сад Рыбака» и в библиотеке-филиале №26. Начало — в 17:00.

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