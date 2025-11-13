Желающим подключиться к газовым сетям стоит поторопиться

Напомним, эта программа реализуется с 2021 года. Ее финансирование за все время только в Татарстане достигло свыше 7,7 млрд рублей. Из них 5,4 млрд рублей - средства самого оператора программы. А еще 2,3 млрд рублей получены от спецнадбавки к тарифу за потребление газа, которую платят промышленные предприятия. В этом году финансирование программы в республике составило почти 1,5 млрд рублей.

Заявки на подключение за все время действия программы успели подать 55022 жителя республики. Но это не предел. Как отметил заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев: «Эту работу мы ведем практически на бессрочной основе, она будет постоянно, пока не будут выполнены все установленные задачи».

Негазифицированными пока остаются 313 населенных пунктов Татарстана. Будут ли они когда-нибудь газифицированы, точно сказать сложно. Какие-то из них обязательно будут. Но в «Газпроме» настаивают, что такая газификация должна быть целесообразна. Кстати, в целом по республике уровень газификации один из самых высоких - 97,8%.

Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству «Газпром трансгаз Казань» Рустем Хамматов доложил об актуальной ситуации с реализацией программы догазификации в республике. Так, в ходе дополнительной инвентаризации, проведенной уже в текущем году, на бесплатную газификацию могут рассчитывать более 50 тысяч домовладений. На данный момент от населения принята 41574 заявки. По ним заключено 40220 договоров. Из них газопровод подведен до границ 36032 участков, а уже подключено к газу 29694 домовладения. Уровень исполнения договоров достиг 80%.

Кстати, один домовладелец может подать только одну заявку за три года (по всей стране, где у него есть собственность).

Хамматов сообщил также, что продолжается догазификация медицинских и образовательных учреждений. На сегодняшний день принято 17 заявок на такие объекты, заключено соответственно 17 договоров. Техническая возможность подключения обеспечена для всех 17 объектов. Причем в 13 из них уже потребляют газ.

Помимо этого, с апреля 2024 года по поручению Президента России Владимира Путина ведется работа по догазификации садоводств. В настоящее время, проинформировал спикер, в работу принята 1427 заявок из 2662 поступивших. Однако заключен только 771 договор с СНТ. Ранее газопровод был доведен до границ 40 садоводческих товариществ.

В этом году планировалось догазифицировать 16 СНТ. И по словам Хамматова, техническая возможность была.

Однако от пяти из них попросту не поступили заявки. Видимо, там не смогли провести общее собрание или на нем садоводы не пришли к консенсусу.

Кстати, чем активнее ведут себя сами заявители, тем быстрее они попадают в план-график на следующий год. Сроки исполнения договоров зависят от того, как далеко надо тянуть трубу. Это может быть менее месяца, если расстояние в несколько метров. Но может растянуться и на год, если расстояние свыше 500 метров. Причем основное время уходит не на сами технические работы, а на бюрократические процедуры, связанные с получением разрешения на них на данном земельном участке.

