Земснаряд в Татарстане работал на Каме без сигнала «ГЛОНАСС +112»

Инспекторы Волжско-Камского управления Роснедр зафиксировали нарушение в акватории реки Камы: земснаряд, добывающий объекты подводной добычи (ОПИ), работал без GPS-сигнала системы ГЛОНАСС +112, рассказали в Минэкологии РТ.

Напомним, что все суда, занимающиеся добычей ОПИ в пределах республики, должны быть подключены к навигационной системе ГЛОНАСС +112, чтобы обеспечить контроль за их передвижением в онлайн-режиме.

Во время надзорных мероприятий в районе Чистопольского и Мамадышского районов специалисты обнаружили работающий земснаряд, но данные о его местоположении не передавались.

В отношении недропользователя будет выдано предостережение, а до устранения нарушения добыча в акватории должна быть приостановлена.