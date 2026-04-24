«Зенит-Казань» уступил московскому «Динамо» во втором матче финальной серии подряд

news_top_970_100
Спорт
24 апреля 2026  01:01

Волейбольный «Зенит-Казань» потерпел второе домашнее поражение в финале плей-офф Суперлиги. На этот раз казанцы проиграли столичному «Динамо» со счетом 1:3. Московский клуб уверенно ведет в серии до трех побед — 2:0.

Самым результативным игроком встречи стал диагональный «Динамо» Максим Сапожков, набравший 18 очков. В составе хозяев лучшим был Дмитрий Волков с 12 баллами. Динамовцы доминировали на блоке (6:1), реализовали 88% атак во втором сете и продемонстрировали более агрессивную подачу. У казанцев не удалась атака (7/19, 37%), а замены не помогли переломить ход игры.

Первый матч серии также остался за москвичами — победа на тай-брейке со счетом 3:2. Третья встреча состоится 27 апреля в Москве, начало в 19:00. Подопечным Алексея Вербова необходимо выигрывать, чтобы сохранить шансы на чемпионский титул.

news_right_column_240_400
Новости
«Зенит-Казань» уступил московскому «Динамо» во втором матче финальной серии подряд
Первая встреча за восемь лет: «Ак Барс» готовится к серии с «Металлургом»
