Женская волейбольная команда «Динамо-Ак Барс» выиграла Суперкубок России в Калининграде

Спорт
22 декабря 2025  01:20

Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани стал победителем Суперкубка России среди женских команд. Долгожданный трофей был завоёван в финальном матче, который прошёл в Калининграде.

Фото: dinamo-kazan.com

В решающем поединке подопечные Зорана Терзича в напряжённой борьбе одолели команду «Заречье-Одинцово» со счётом 3:2. Эта победа позволила казанским волейболисткам получить призовой фонд в размере 1 миллиона рублей.

Путь к финалу для «Динамо-Ак Барса» начался с уверенной победы в полуфинале над петербургской «Ленинградкой», где казанки отдали соперницам лишь 18, 15 и 16 очков в трёх сетах соответственно. В другом полуфинале калининградский «Локомотив», действующий чемпион страны, уступил своё место в финале «Заречью-Одинцово».

