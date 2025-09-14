Зиля Валеева: Жители РТ всегда активно участвуют в выборах

Сегодня на телемарафоне «Мин яратам сине, Татарстан!», который проходит на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета», участвовала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. Она рассказала, что в этот день на всех избирательных участках в РТ работают общественные наблюдатели, которых направила Общественная палата РТ. Всего на постоянных участках задействованы 2 710 человек, на территориальных — еще 40.

Валеева уточнила, что наблюдателями становятся представители самых разных общественных организаций. Подписано соглашение по обеспечению участия гражданского сообщества в наблюдении за выборами с 31 организациями.

- Считаю, что в Татарстане такой пул профессионалов, людей, которые вне зависимости от того, где они работают, всегда ставят перед собой очень высокую планку, - подчеркнула Валеева. - Именно эти они задают тренд развития всей республики. В Татарстане всегда активно участвуют в выборах. Сегодня люди понимают, что от их слова, решения и дел зависит общее развитие. Такая ответственная позиция – это своеобразный стиль Татарстана и характер жителей нашей республики.