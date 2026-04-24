Житель Чистополя заплатит 200 тысяч рублей пострадавшей в ДТП девочке

В Татарстане водитель, по вине которого в аварии пострадал несовершеннолетний пассажир, привлечен к дополнительной ответственности. Как сообщили в прокуратуре РТ, инцидент произошел 2 сентября 2025 года на трассе Чистополь – Нижнекамск. Водитель Nissan Almera выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris. В результате удара 15-летняя пассажирка второй машины получила травмы средней тяжести. Медицинское освидетельствование показало, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Первоначально суд назначил мужчине штраф в 35 тысяч рублей. Однако мать пострадавшей обратилась в прокуратуру с требованием о компенсации морального вреда. Надзорное ведомство подало иск, и суд обязал водителя выплатить подростку дополнительно 200 тысяч рублей.