Житель Лениногорска лишился 3,6 млн рублей из-за аферистов под видом брокеров

Полиция Татарстана возбудила уголовное дело по факту крупного мошенничества. Пострадавшим стал 52-летний житель Лениногорска, который перевел аферистам, представившимся сотрудниками брокерской компании, все свои сбережения и оформил по их указанию кредит на 2,6 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, злоумышленники убедили мужчину в возможности быстрого заработка через инвестиции в их фирму. После получения денег «трейдеры» перестали выходить на связь, и потерпевший обратился в правоохранительные органы. Общий размер ущерба составил 3,6 миллиона рублей.

Ведомство напоминает гражданам о необходимости проявлять особую бдительность при осуществлении денежных переводов, особенно на основании информации из интернета. Перед любой финансовой операцией следует тщательно проверять надежность получателя средств и достоверность предоставляемых данных. Следственные мероприятия по данному делу продолжаются.