Житель Набережных Челнов лишен права управления судами за взятку при получении удостоверения

1 октября 2025  17:41

Набережночелнинский городской суд удовлетворил иск транспортного прокурора и аннулировал удостоверение на право управления маломерными судами у местного жителя. Основанием для решения послужил ранее установленный факт дачи взятки должностному лицу.

Судом было подтверждено, что 30-летний мужчина незаконно передал 20 тысяч рублей инспектору Нижнекамского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Татарстану. Взятка была дана с целью получения прав на управление лодками и катерами без обязательной сдачи практического экзамена.

Ранее Нижнекамский городской суд уже признал мужчину виновным в совершении преступления по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки) и назначил наказание в виде двух лет условного лишения свободы с штрафом в размере 200 тысяч рублей. Транспортный прокурор обратился в суд с иском об аннулировании незаконно полученного удостоверения, который был полностью удовлетворен.

