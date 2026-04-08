Житель Нижнекамска осужден за хищение песка на 7,5 млн рублей

8 апреля 2026  13:33

Суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, признанному виновным в краже природных ресурсов в особо крупном размере. Об этом сообщили в Нижнекамской городской прокуратуре.

Мужчина, являясь директором и единственным учредителем строительно-транспортной компании, в период с января 2024 года по март 2025 года незаконно добыл более 20 тыс. кубометров песка на участке у деревни Ильинка. Ущерб, причиненный Министерству экологии РТ, превысил 7,5 млн рублей.

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Также с осужденного взыскали полную сумму ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.

