Житель Нижнекамска перевел мошенникам 1,5 млн рублей при попытке купить иномарку

25 мая 2026  14:35

23-летний нижнекамец стал жертвой аферистов, решив приобрести автомобиль через интернет. Его мать нашла сайт по продаже машин и оставила контакты сына. Вскоре парню позвонил «менеджер», и они договорились о доставке иномарки из-за рубежа за 1,5 млн рублей.

Мошенник прислал фиктивный договор и убедил жертву перевести 510 тысяч рублей за растаможку. На следующий день «специалист» предоставил счет еще на 990 тысяч — якобы за сам автомобиль. А когда покупатель захотел отказаться от сделки, потребовал дополнительно 200 тысяч рублей. В итоге молодой человек лишился полутора миллионов, так и не получив машину. Возбуждено уголовное дело.

