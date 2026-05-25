Герой России Александр Лапин назвал пять приоритетов своей работы

В новом выпуске программы «7 вопросов за 7 минут» на телеканале ТНВ ведущая Светлана Кадырова встретилась с членом партии «Единая Россия», генерал-полковником, Героем России Александром Лапиным. За короткое время гость студии успел чётко сформулировать, на чём будет сосредоточена его деятельность в ближайшие годы.

Лапин выделил пять ключевых направлений. На первом месте — активная защита интересов Татарстана. Второй по важности задачей он назвал всестороннюю помощь ветеранам специальной военной операции, а также участникам всех предшествующих боевых действий. Третье направление — укрепление военной безопасности России и республики с учётом новых угроз и изменившегося характера современной войны. Четвёртое — постоянная поддержка фронта, включая гуманитарную помощь подразделениям. И пятое — отстаивание интересов трудового народа и рабочего класса.

— Я намерен работать максимально интенсивно и самоотверженно на благо Татарстана и всей страны, — подчеркнул Герой России.