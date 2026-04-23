Житель Нижнекамска заплатит 267 тыс. рублей за незаконную свалку на своем участке в СНТ

23 апреля 2026  00:12

В зимний период инспекторы Закамского управления Министерства экологии Татарстана обнаружили несанкционированное складирование железобетонных отходов на территории садоводческого товарищества «Строитель». В ходе проверки выяснилось, что земельный надел, превратившийся в свалку, находится в частной собственности.

Нарушителю было вынесено предостережение. Нелегальная свалка оперативно ликвидирована, однако нанесенный почвенному покрову ущерб, оцененный в 267 тысяч рублей, остался не возмещен. Экологическое ведомство обратилось с иском в Нижнекамский городской суд.

Судебная инстанция удовлетворила требования экологов в полном объеме, обязав владельца участка выплатить указанную сумму. Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

