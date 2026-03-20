Житель РТ погасил многомиллионный долг, опасаясь уголовного дела и потери машин

В Бавлинском районе мужчина выплатил свыше 8,3 млн рублей задолженности только после того, как судебные приставы подготовили его арестованные автомобили к продаже на торгах. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления ФССП.

В отношении должника было возбуждено 18 исполнительных производств. Поскольку он не рассчитался в установленный срок, сумма долга увеличилась еще на 552 тыс. рублей за счет исполнительского сбора. Три автомобиля мужчины находились в залоге. Две машины он передал приставам, а третью попытался укрыть, за что получил административный протокол. Автомобиль в итоге нашли и арестовали.

Позже должник скрыл уже арестованные машины, что обернулось для него тремя новыми административными нарушениями и риском возбуждения уголовного дела за махинации с арестованным имуществом. Даже после этого мужчина оплатил лишь часть долга и продолжал пользоваться арестованным авто. Приставы перехватили машину и опечатали ее, лишив владельца права вождения.

Лишь когда автомобили направили на реализацию, должник полностью погасил оставшуюся сумму.