Житель Спасского района оштрафован на 50 тыс. рублей за браконьерский вылов раков

33-летний житель Спасского района Татарстана признан виновным в незаконной добыче водных биоресурсов на особо охраняемой природной территории. Как установил суд, 1 апреля 2025 года мужчина на территории государственного природного заказника «Спасский» рядом с городом Болгар установил 10 запрещенных раколовок общей длиной 41 метр, используя для этого резиновую лодку с мотором.

Спустя 10 дней, 11 апреля, нарушитель извлек из воды раколовки с 489 живыми пресноводными раками, причинив ущерб водным биоресурсам на сумму более 56 тысяч рублей (из расчета 115 рублей за каждого рака).

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и возместил причиненный ущерб в полном объеме. С учетом этих обстоятельств суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Также по решению суда конфискованы в доход государства все орудия незаконного лова - лодка с мотором и раколовки.