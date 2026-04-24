Жителей Казани зовут на борьбу с борщевиком в Русско-Немецкую Швейцарию 26 апреля

24 апреля 2026  15:46

В столице Татарстана 26 апреля пройдет экологическая акция #СтопБорщевик, направленная на уничтожение опасного сорняка. Место сбора — особо охраняемая природная территория Русско-Немецкая Швейцария. Как сообщил «Татар-информу» организатор мероприятия, член регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Тимур Ескараев, подобные субботники проводятся уже пять лет подряд и традиционно собирают десятки добровольцев.

Старт акции в воскресенье в 11:00. Участников разделят на группы: одни будут выкапывать борщевик, другие — собирать мусор. Вся необходимая экипировка (перчатки, мешки, лопаты) предоставляется на месте. Поскольку территория ООПТ занимает 322,8 гектара, борьба с сорняком ведется поэтапно. Накануне, 25 апреля, в ООПТ Савиново пройдет субботник совместно с администрациями Ново-Савиновского и Авиастроительного районов, а в роще на улице Гаврилова развернется ярмарка-выставка творческих работ местных жителей.

Татарстанцы увидят прямую трансляцию церемонии Международной премии Священного Корана
Казань примет финал плей-офф Профессиональной лиги настольного тенниса с 3 по 7 июня
В РТ отремонтируют 28,5 км дорог, ведущих к туристическим достопримечательностям
Минсельхозпрод РТ объявил о приеме заявок на возмещение части затрат для ЛПХ
В выходные в казанских поселках можно будет бесплатно привить домашних питомцев от бешенства
В Татарстане с 25 апреля стартует операция «Нерест» с запретом на промышленный лов
Житель Чистополя заплатит 200 тысяч рублей пострадавшей в ДТП девочке