Жителей Казани зовут на борьбу с борщевиком в Русско-Немецкую Швейцарию 26 апреля

В столице Татарстана 26 апреля пройдет экологическая акция #СтопБорщевик, направленная на уничтожение опасного сорняка. Место сбора — особо охраняемая природная территория Русско-Немецкая Швейцария. Как сообщил «Татар-информу» организатор мероприятия, член регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Тимур Ескараев, подобные субботники проводятся уже пять лет подряд и традиционно собирают десятки добровольцев.

Старт акции в воскресенье в 11:00. Участников разделят на группы: одни будут выкапывать борщевик, другие — собирать мусор. Вся необходимая экипировка (перчатки, мешки, лопаты) предоставляется на месте. Поскольку территория ООПТ занимает 322,8 гектара, борьба с сорняком ведется поэтапно. Накануне, 25 апреля, в ООПТ Савиново пройдет субботник совместно с администрациями Ново-Савиновского и Авиастроительного районов, а в роще на улице Гаврилова развернется ярмарка-выставка творческих работ местных жителей.