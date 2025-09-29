Жители 631 дома в Казани начнут платить за отопление уже в сентябре

news_top_970_100
Город
29 сентября 2025  15:44
Автор:
Дмитрий Смирнов

Как рассказал на деловом понедельнике заместитель главы исполкома Казани Искандер Гиниятуллин, на данный момент в 631 многоквартирном доме не установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии. Потому что нет технической возможности, прокомментировал муниципальный чиновник. Он рассказал, что жители данных домов в платежках за сентябрь увидят среди прочих и строку «отопление».

Дело в том, что они платят исходя из норматива потребления тепловой энергии, рассчитываемого специальной формуле. Плату распределяют на восемь месяцев, начиная с сентября. В мае же следующего года жильцы не будут платить за отопление, даже если оно по факту будет поставляться. 

news_right_column_240_400
Новости
В Казани модернизировали три котельных в 2025 году
На станции метро «Козья слобода» в Казани завершен косметический ремонт
В Казани временно приостановлено движение нескольких маршрутов трамваев и троллейбусов
Жители 631 дома в Казани начнут платить за отопление уже в сентябре
Вратарь Амир Мифтахов переведён в фарм-клуб АХЛ
На отладку системы отопления в Казани уйдет две-три недели
Почти в 50 казанских домов не работаю газовые колонки
Минмолодежи РТ проведет прямой эфир о проекте «Люби. Созидай. Вдохновляй»