Жители 631 дома в Казани начнут платить за отопление уже в сентябре

Как рассказал на деловом понедельнике заместитель главы исполкома Казани Искандер Гиниятуллин, на данный момент в 631 многоквартирном доме не установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии. Потому что нет технической возможности, прокомментировал муниципальный чиновник. Он рассказал, что жители данных домов в платежках за сентябрь увидят среди прочих и строку «отопление».

Дело в том, что они платят исходя из норматива потребления тепловой энергии, рассчитываемого специальной формуле. Плату распределяют на восемь месяцев, начиная с сентября. В мае же следующего года жильцы не будут платить за отопление, даже если оно по факту будет поставляться.