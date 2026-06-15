Жители Казани выбрали сквер на Татарстана для благоустройства в 2027 году

Сквер на улице Татарстан признан лучшим по итогам рейтингового голосования за объекты благоустройства на 2027 год в Казани. Результаты на деловом понедельнике озвучил председатель Комитета внешнего благоустройства города Альберт Шайнуров.

Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 21 апреля по 12 июня. В целом по Татарстану в нем приняли участие более 425 тыс. жителей, из которых свыше 131 тыс. — казанцы. Им предложили выбрать из 24 общественных пространств в разных районах города, перечень составили с учетом пожеланий горожан.

Победителем стал сквер на улице Татарстан в Вахитовском районе, набравший почти 50 тыс. голосов. В рамках обновления территории там планируют установить скульптуру выдающейся татарской певицы и композитора Сары Садыковой.

«Сегодня этот сквер, к сожалению, потерял свое значение и превратился в обычную транзитную зону. У нас есть уникальный шанс вернуть этому месту культурную ценность. Благоустройство решит существующие проблемы и подарит казанцам комфортное пространство, которое достойно увековечит память о великой соотечественнице», — подчеркнул Шайнуров.

Второе место занял сквер на улице Васильченко в Московском районе, за который отдали более 21 тыс. голосов. Третьим стал Ноксинский лес с примерно 9 тыс. голосов.