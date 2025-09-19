Жители Татарстана получили 4,5 миллиона услуг в МФЦ за год

На форуме Kazan Digital Week—2025 первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Илья Начвин сообщил о значительном объеме услуг, оказанных многофункциональными центрами республики.

Согласно представленным данным, за последний год жители Татарстана обратились в МФЦ 4,5 миллиона раз. Ежедневно услугами центров пользуются более 15 тысяч граждан, что свидетельствует о высоком уровне доверия населения к этому формату взаимодействия с государством.

Кумулятивный показатель с момента начала работы МФЦ в 2016 году превысил 50 миллионов оказанных услуг. Статистика подтверждает эффективность системы многофункциональных центров как ключевого элемента цифровой трансформации государственных услуг в регионе.