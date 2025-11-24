Жители Татарстана смогут наблюдать интенсивное полярное сияние

24 ноября 2025  17:34

В результате неожиданной солнечной активности жители средних широт России, включая Татарстан, получили уникальную возможность стать свидетелями редкого природного явления. Поток плазмы из корональной дыры на Солнце достиг Земли на двое суток раньше прогнозируемого срока, вызвав интенсивные полярные сияния.

Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, спутники зафиксировали резкий рост скорости и температуры солнечного ветра в околоземном пространстве. Нижняя граница зоны полярных сияний в восточном полушарии опустилась до широты 55 градусов, что соответствует географическому положению Казани, Москвы и Нижнего Новгорода.

В настоящее время эпицентр авроральной активности сосредоточен в восточносибирском регионе, однако в течение ближайших 3-4 часов ожидается его смещение в центральные области европейской части России. Специалисты отмечают, что хотя сохранение текущей интенсивности свечения к моменту прибытия в центральные регионы не гарантировано, вероятность наблюдения впечатляющего зрелища остается достаточно высокой.

Магнитные бури, обычно сопровождающие подобные явления, пока не зарегистрированы, но могут развиться с некоторой временной задержкой. Метеозависимым людям рекомендуется следить за своим самочувствием в течение ближайших суток.

