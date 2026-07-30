Жители Татарстана увидят двойной звездопад в ночь на 31 июля

В ночь с 30 на 31 июля татарстанцы смогут наблюдать пик сразу двух метеорных потоков — Южных дельта-Акварид и Альфа-Каприкорнид. Лучшее время для наблюдения — с 23:00 до 3:00, рассказал научный руководитель обсерватории КФУ Юрий Нефедьев.

Южные дельта-Аквариды активны с 12 июля по 23 августа, в пик ожидается до 25 метеоров в час. Альфа-Каприкорниды — менее интенсивны (4–5 метеоров в час), но их максимум приходится на те же даты. Смешение двух потоков даст достаточно яркое небесное шоу. Наблюдать лучше невооружённым глазом и за городом — подальше от городской засветки.

Казанские учёные Мария Сергиенко и Алексей Андреев ранее расширили список родительских тел для этих потоков. Для дельта-Акварид подтверждена связь с кометами и астероидом (196256) 2003 EH1, для Каприкорнид выявлены девять новых потенциальных астероидов-«родителей». Однако условия наблюдения могут осложнить полнолуние и циклоническая погода.